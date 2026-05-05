Dorong Logistik Ramah Lingkungan, Modena Ubah Armada Mologiz dari Diesel ke EV

jpnn.com, JAKARTA - Modena Group melakukan transformasi operasinal logistik lewat Mologiz dengan beralih dari kendaraan berbasis diesel ke mobil listrik (elektrik vehicle/EV).

Diketahui, Mologis adalah anak perusahaan Modena Grup yang fokus di bidang logistik.

Executive Vice President and Chief Sustainability Advisor Modena, Nicole Jizhar mengatakan pihaknya terus berinovasi untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tetapi juga mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan demi kehidupan lebih baik.

"Tahun ini, upaya tersebut kami perkuat tidak hanya melalui transformasi internal, tetapi dengan membangun perubahan bersama ekosistem yang lebih luas terhadap kebutuhan dasar, hingga mendorong perubahan perilaku konsumen," ungkap Nicole dalam siaran persnya, Selasa (5/5).

Sejak Desember 2025, Mologiz memulai transisi menuju penggunaan kendaraan listrik.

Nicole bahkan menyebut lebih dari 20% armada yang kini telah dialihkan ke kendaraan listrik.

Transisi ini dapat memberikan dampak nyata, dengan pengurangan emisi logistik hingga 50%, setara dengan 2,3 ton CO? sejak implementasinya dimulai.

Melalui elektrifikasi armada secara bertahap, Modena tidak hanya menekan jejak karbon operasionalnya, tetapi juga membangun dasar bagi ekosistem logistik yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi di masa depan.