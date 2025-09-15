Dorong Minat Gen Z pada Marhaenisme, GPM Gelar Festival Film Pendek

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menggelar Festival Film Pendek untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda.

Ketua Umum GPM Emir Moeis mengatakan kegiatan festival film ini juga sebagai media informasi memperkenalkan program marhaenisme kepada generasi muda.

"Mungkin bentuknya sederhana dan biayanya juga tidak mahal, tetapi memancing hingga makin lama makin besar dan peminatan perhatian generasi muda pada marhaenisme itu bisa lebih terbuka," ungkap Emir dikutip, Senin (15/9).

Emir menilai festival film ini menyedot antusiasme generasi muda untuk berkarya. Dia bahkan berencana mengembangkan event ini lebih besar lagi dengan cakupan nasional.

"Kalau saya lihat dari tinggi sekali, anak-anak muda banyak yang senang. Dulu kami buat festival pakaian nasional dan banyak lagi, dan ini mau dikembangkan tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Dalam bentuk yang sederhana aja, seperti ini misalnya," terangnya.

Event yang mengangkat tema 'Merdeka Bangsaku Kreatif Karyaku' ini diikuti sejumlah pembuat film dari kalangan Gen Z.

Adapun kategori penilaian dalam festival film ini antara lain Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Penata Kamera Terbaik, dan Editing Terbaik. Para juara akan memperoleh uang pembinaan.

Berikut Daftar Pemenang Festival Film GPM: