Dorong Mobilitas Hijau, Green Gold Asia Hadirkan Ekosistem Kendaraan Listrik Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Green Gold Asia (GGA) secara resmi meluncurkan platform ekosistem kendaraan hijau dan elektrifikasi terintegrasi pertama di Indonesia.

Peluncuran tersebut bagian dari langkah signifikan dalam mendorong adopsi mobilitas ramah lingkungan di Tanah Air.

Platform tunggal yang diperkenalkan GGA menggabungkan penjualan kendaraan listrik, peluang bisnis, dan infrastruktur pengisian daya nasional dalam satu aplikasi.

Dirancang sebagai solusi satu atap, ekosistem tersebut menawarkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari roda dua hingga empat, untuk kebutuhan penumpang maupun komersial.

GGA juga berencana menyediakan infrastruktur pendukung, termasuk stasiun pengisian daya, jaringan tukar baterai, dan solusi energi terbarukan berbasis tenaga surya.

Inisiatif ini bertujuan untuk menyederhanakan proses transisi ke mobilitas hijau bagi masyarakat luas.

Founder Green Gold Asia (GGA), Leonard Ho menyatakan platform ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses terhadap kendaraan listrik dan peluang ekonomi yang menyertainya.

"Kami menyatukan rantai pasok, layanan purna jual, pembiayaan, dan infrastruktur pengisian daya sehingga siapa pun bisa menjadi bagian dari masa depan mobilitas hijau," kata Leonard di Mal Mangga Dua, Jakarta Pusat, baru-baru ini.