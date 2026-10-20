Dorong Nasabah Mekaar Ubah Sampah Jadi Nilai Ekonomi, PNM Raih ESG NOW Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meraih ESG NOW Awards 2026 kategori Circular Economy Empowerment bertema Inspiring Impact, yang digelar oleh Republika di Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin (19/10).

Penghargaan ini diberikan atas inovasi PNM dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi sirkular yang berdampak nyata dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan dan penguatan sektor ultra mikro.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Kindaris mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya PNM menghadirkan pemberdayaan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

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“Bagi PNM, pemberdayaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui Kembangs, kami ingin mendorong ibu-ibu nasabah untuk melihat bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai ternyata dapat dikelola dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Di saat yang sama, kebiasaan ini juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Kindaris.

Melalui Kembangs, sampah terpilah yang dikumpulkan nasabah dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi atau tabungan.

Dalam pelaksanaannya, nasabah dapat menyetorkan sampah melalui Bank Sampah Unit yang dikelola oleh nasabah Mekaar, sebelum selanjutnya dikelola melalui Bank Sampah Induk.

Bagi nasabah, kegiatan tersebut menjadi cara sederhana untuk mulai memberikan nilai pada sampah yang ada di sekitar mereka.

Sampah yang sebelumnya hanya dibuang dapat dipilah, dikumpulkan, dan dikelola sehingga memiliki nilai ekonomi.