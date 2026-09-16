Dorong Pariwisata Rendah Emisi, Paiton Energy Hibahkan Dua Angling Listrik untuk TMII
jpnn.com, JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mendapat tambahan dua unit Angkutan Keliling Berbasis Kendaraan Listrik (Angling listrik) untuk mendukung mobilitas pengunjung sekaligus mengurangi emisi di kawasan wisata.
Dua kendaraan listrik tersebut merupakan hibah dari PT Paiton Energy yang diserahkan di Plaza Kori Agung, TMII, Jakarta, Rabu (16/9).
Kehadiran Angling listrik diharapkan mendukung transformasi TMII menuju kawasan pariwisata berkelanjutan, antara lain melalui pengurangan emisi kendaraan, polusi udara, dan kebisingan di kawasan wisata.
Program tersebut juga disebut sejalan dengan Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata Indonesia.
President Director PT Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah untuk mendorong pengurangan emisi dari sektor transportasi.
“Paiton Energy mendukung penuh komitmen pemerintah merealisasikan NZE 2060,” ujar Fazil.
Menurut dia, dukungan terhadap transisi energi juga dilakukan melalui rencana perusahaan di sektor pembangkitan listrik.
Paiton Energy, kata Fazil, telah menyampaikan kepada pemerintah dan PT PLN (Persero) mengenai kesiapan perusahaan menambah kapasitas pembangkitan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Paiton Energy menghbahkan dua angling listrik untuk TMII, dorong pariwisata rendah emisi.
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