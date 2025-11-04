menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Dorong Pemberdayaan Perempuan, Jasindo Gelar Pelatihan Berbasis Lingkungan di Ciamis

Dorong Pemberdayaan Perempuan, Jasindo Gelar Pelatihan Berbasis Lingkungan di Ciamis

Dorong Pemberdayaan Perempuan, Jasindo Gelar Pelatihan Berbasis Lingkungan di Ciamis
PT Asuransi Jasindo bersama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) menggelar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan bagi para ibu PKK pengelola Rumah Maggot di Bank Sampah Harapan, Desa Cibadak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Foto dok Jasindo

jpnn.com, CIAMIS - PT Asuransi Jasindo bersama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) menggelar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan bagi para ibu PKK pengelola Rumah Maggot di Bank Sampah Harapan, Desa Cibadak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

“Ibu-ibu PKK memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan di lingkungannya. Dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan ini, mereka tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi
masyarakat sekitar,” ujar Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasindo, Dewi Utari.

Dalam kegiatan ini, sambung Utari, partisipan dibekali keterampilan teknis dalam budidaya dan pengolahan maggot, termasuk pengembangan produk turunannya seperti maggot basah, maggot kering, kotoran maggot dan bibit maggot.

Baca Juga:

Selain itu, Asuransi Jasindo turut menghadirkan pelatihan digital marketing agar peserta mampu memanfaatkan platform daring dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk lokal.

“Sebagai upaya memberikan dampak yang lebih luas, kami juga memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik. Ibu-ibu diajarkan cara mengubah limbah plastik menjadi produk kreatif dan bernilai jual seperti tas belanja ramah lingkungan, hiasan bunga, aksesori, dan kerajinan lainnya," jelas Utari.

Utari menambahkan kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan Jasindo terhadap peran perempuan dalam pembangunan ekonomi hijau di tingkat komunitas.

Baca Juga:

“Kami percaya langkah ini merefleksikan semangat untuk tumbuh bersama melalui nilai-nilai inovasi, inklusi, dan keberlanjutan. Karena, perubahan besar berawal dari kolaborasi yang tulus dan berorientasi pada masa depan. Inilah wujud komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui berbagai inisiatif sosial ini, Asuransi Jasindo juga ingin mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari perjalanan yang memberi dampak luas bukan hanya bagi diri sendiri, namun untuk banyak orang.(chi/jpnn)


Asuransi Jasindo turut menghadirkan pelatihan digital marketing agar peserta mampu memanfaatkan platform daring dalam memperluas pasar & meningkatkan nilai jual


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

