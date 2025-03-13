Dorong Pemberdayaan Perempuan, Pegadaian Dukung Kartini Race 2026

jpnn.com, LOMBOK - Gelaran Mandalika Kartini Race 2026 telah berlangsung pada 1–3 Mei 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit.

Ajang balap khusus perempuan ini tidak hanya menjadi perhelatan olahraga, tetapi juga simbol transformasi peran perempuan dalam industri otomotif yang selama ini didominasi laki-laki.

Diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Festival of Speed 2026, yang turut menghadirkan kompetisi internasional GT World Challenge Asia, Mandalika Kartini Race 2026 menandai tonggak penting dalam perkembangan motorsport nasional sekaligus mempertegas komitmen terhadap inklusivitas gender di arena balap.

Terinspirasi dari semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, ajang ini menjadi momentum peringatan Hari Kartini sekaligus refleksi nilai kesetaraan yang juga digaungkan secara global melalui International Women’s Day.

Dukungan terhadap ajang ini juga datang dari PT Pegadaian sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, termasuk otomotif.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Edy Purwanto, menyampaikan partisipasi Pegadaian mencerminkan semangat emansipasi modern yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Pegadaian mendungkung semangat emansipasi wanita melalui Mandalika Kartini Race 2026. Kegiatan in menjadi simbol nyata emansipasi perempuan di dunia otomotif. Tidak hanya menghadirkan kompetisi yang kompetitif, tetapi juga membuktikan performa, keberanian, dan keandalan perempuan Indonesia dalam menghadapi tantangan di lintasan,” ujar Edy.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, menegaskan dukungan perusahaan tidak berhenti pada sponsorship, tetapi juga berfokus pada penguatan peran perempuan dalam industri.