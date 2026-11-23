jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada pengelola kawasan industri di wilayahnya agar menyerap tenaga kerja lokal, serta turut berperan menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah itu diperlukan agar pertumbuhan investasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

“Kawasan industri ini harus ditopang oleh UMKM yang merupakan backbone (tulang punggung) daripada masyarakat kecil,” kata Luthfi dalam diskusi panel Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Jawa dan Bali di Hotel Bumi Surabaya City Resort, Surabaya, Senin, 23 November 2026.

Oleh karenanya, pemerintah daerah juga harus memastikan kesiapan tenaga kerja, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta infrastruktur pendukung agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Saat ini, di Jawa Tengah terdapat 12 kawasan industri, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pemerintah provinsi juga tengah mendorong pengembangan 12 kawasan industri baru untuk memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Banyaknya kawasan industri tersebut, berbanding lurus dengan geliat investasi.

Sepanjang Januari–September 2026, realisasi investasi di Jateng mencapai Rp72,54 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 340.334 orang.

Luthfi menekankan besarnya investasi harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK).