Dorong Pemuda Unggul di Era Teknologi, Pemkot Bikin Program Tangsel Digital Academy

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meluncurkan program dengan konsep Expert Goes to School untuk memperkuat kompetensi digital pelajar.

Pemerintah berjuluk Kota Anggrek itu menamai program tersebut Tangsel Digital Academy yang menghadirkan praktisi industri langsung ke lingkungan sekolah.

Program itu diperkuat dengan penandatanganan kerja sama antara Diskominfo Tangsel, Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS), dan SMK Negeri 6 Tangerang Selatan pada Kamis (16/4) kemarin.

Kepala Diskominfo Tangsel TB Asep Nurdin menuturkan program pihaknya menjadi pionir model pembelajaran berbasis praktik (aplikatif).

Dia menuturkan program Tangsel Digital Academy dirancang untuk menjadi percontohan di masa depan.

"Program Tangsel Digital Academy ini kami siapkan sebagai pionir. Kami ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih aplikatif dengan melibatkan langsung para praktisi ke sekolah-sekolah," ujar Asep, Kamis.

Dia menilai sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sekolah menjadi kunci utama mewujudkan ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri digital.

"Penandatanganan kerja sama ini adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program. Ke depan, kami ingin memperluas implementasi ini ke lebih banyak sekolah di Tangerang Selatan," lanjutnya.