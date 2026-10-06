Dorong Pencegahan Penyakit, Wawako Maryono Minta Puskesmas dan Camat Lakukan Deteksi Dini

jpnn.com, TANGERANG - Wakil Wali Kota H. Maryono meminta program P2P dioptimalkan dengan hadir lebih awal lewat pencegahan dan deteksi dini berbasis data lapangan.

Dengan begitu, masyarakat dapat tetap sehat dan pelayanan kesehatan pun bisa bekerja lebih cepat dan tepat.

Arahan tersebut disampaikan Maryono saat membuka acara Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang di Hotel Howard Johnson, Cikokol, Selasa (7/10).

Di hadapan para pemangku kepentingan yang hadir, Maryono menekankan bahwa menjaga kesehatan masyarakat tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan saat penyakit sudah menyerang, melainkan harus memastikan risiko penyakit dapat dikenali sejak awal.

“Perlu mengubah pola, dari menunggu menjadi mencegah, dari sekadar mengobati menjadi mendeteksi sejak dini. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujar Maryono.

Menurutnya, efisiensi dan ketepatan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada tindakan preventif. Dengan deteksi dini yang berjalan optimal, masyarakat dapat tetap menjaga produktivitasnya dalam kondisi sehat, sementara fasilitas pelayanan kesehatan pun dapat bekerja secara lebih cepat dan tepat sasaran.

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Lebih lanjut, Maryono mengingatkan bahwa setiap wilayah di Kota Tangerang memiliki kondisi geografis, sosial, dan tantangan kesehatan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, ia meminta program P2P tidak disamaratakan, melainkan harus berbasis pada data riil di lapangan agar intervensi yang dilakukan tepat guna.