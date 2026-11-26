Dorong Pendalaman Pasar Kripto Indonesia, Indodax Bergabung Dengan ICEx
jpnn.com, JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) memindahkan keanggotaan bursanya dari PT Central Finansial X (CFX) ke Indonesia Crypto Exchange (ICEx), efektif mulai 25 November 2026.
Co-Founder & CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan INDODAX bergabung dengan ICEx untuk mempererat kerja sama dalam mendorong pendalaman pasar kripto di Indonesia.
Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan likuiditas, memperluas pilihan pasar bagi investor dan mendorong lebih banyak pelaku pasar untuk aktif bertransaksi di dalam negeri.
Di mana INDODAX merupakan salah satu pemegang saham ICEx.
Sebagai anggota bursa, INDODAX ingin membawa pengalamannya melayani lebih dari 10 juta member untuk menjawab tantangan yang dihadapi investor Indonesia.
Seiring berkembangnya pasar kripto global, investor membutuhkan akses ke pasar yang lebih beragam melalui platform domestik, dengan likuiditas yang memadai untuk bertransaksi dalam berbagai ukuran.
William menuturkan bergabungnya INDODAX ke ICEx diharapkan bisa menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi investor Indonesia sekaligus membuka ruang bagi pengembangan inovasi baru dalam ekosistem aset digital.
“Investor Indonesia punya banyak pilihan tempat bertransaksi. Agar mereka memilih platform dalam negeri, kita perlu menawarkan pilihan pasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, likuiditas yang memadai, dan biaya transaksi yang kompetitif,” ujar William.
Selama proses migrasi, INDODAX menjaga keberlangsungan layanan serta perlindungan dana, aset, dan data pribadi member sesuai ketentuan yang berlaku.
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