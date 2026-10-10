Dorong Pengelolaan Optimal, Pertamina Dukung Bank Sampah Putri Nyale di Desa Kuta
jpnn.com, LOMBOK TENGAH - PT Pertamina (Persero) mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Putri Nyale di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dukungan Pertamina dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membantu masyarakat menjaga kebersihan kawasan wisata, khususnya saat terjadi peningkatan kunjungan pada event Pertamina Grand Prix of Indonesia.
Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita saat mengunjungi Bank Sampah Putri Nyale pada Jumat (9/10) mengatakan, penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar Mandalika.
Menurut Arya, bank sampah berperan dalam mendorong masyarakat memilah dan mengolah sampah.
Sampah anorganik dapat diolah menjadi produk bernilai jual, sementara sampah organik dimanfaatkan menjadi pupuk.
“Kebersihan lingkungan dan daerah wisata saling terkait, karena kalau daerahnya bersih, wisatawan akan senang hadir. Dengan adanya bank sampah ini, kami turut mengedukasi masyarakat sekitar untuk bisa memberikan nilai tambah, dan menghasilkan nilai rupiah yang tidak kecil dan bermanfaat bagi mereka,” ujar Arya.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pertamina memberikan bantuan motor listrik roda tiga sebagai pengangkut sampah dan tempat penampungan sampah berukuran besar.
Adanya kendaraan pengangkut sampah, juga membantu pengelola menjangkau masyarakat di Desa Kuta yang terdiri dari 20 dusun.
Pertamina melalui Bank Sampah Putri Nyale mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk saat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia
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