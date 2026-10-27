Dorong Pengembangan Talenta Muda, Midea Tandatangani MoU dengan ICCN

jpnn.com - Midea Electronics Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia Career Center Network (ICCN) untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan talenta di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama strategis ini berlangsung dalam agenda tahunan ICCN Summit 2026.

Presiden ICCN Rosaria Mita Amalia menegaskan pentingnya peran serta adaptabilitas pusat karier perguruan tinggi dalam merespons perkembangan pasar kerja yang semakin dinamis.

Melalui kemitraan ini, Rosaria menyebut pihaknya berupaya memperluas peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia melalui program kesiapan karier, berbagi wawasan industri, dan inisiatif paparan langsung dunia kerja bagi mahasiswa.

“Kami berkomitmen mendorong transformasi pusat karier di perguruan tinggi agar dapat melahirkan lulusan yang tak hanya kompeten, tetapi juga siap beradaptasi dengan percepatan teknologi dan kebutuhan industri global,” ujar Rosaria di Yogyakarta, belum lama ini.

Dari sisi industri, Head of Human Resources & Operations Midea Electronics Indonesia Astri Purnamasari berbagi perspektif mengenai perkembangan kebutuhan talenta serta pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja.

Langkah ini menjadi sarana baginya untuk memperkuat keterlibatan industri dalam mempersiapkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan bisnis seiring pertumbuhan perusahaan di Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan ICCN, dia berharap dapat memperkuat hubungan dengan perguruan tinggi sekaligus membuka ruang untuk berbagi wawasan industri, pengembangan kompetensi, serta peluang karier.