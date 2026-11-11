menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Dorong Pengembangan Talenta, PTC Sabet Penghargaan Indonesia Kita Award 2026

Dorong Pengembangan Talenta, PTC Sabet Penghargaan Indonesia Kita Award 2026

Dorong Pengembangan Talenta, PTC Sabet Penghargaan Indonesia Kita Award 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pertamina Training and Consulting (PTC) meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Penyedia Layanan Pendidikan Korporasi dan Pengembangan Talenta Terbaik dari Garuda TV. Foto: dok PTC

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Training and Consulting (PTC) meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Penyedia Layanan Pendidikan Korporasi dan Pengembangan Talenta Terbaik dari Garuda TV.

PTC menyabet gelar tersebut berkat kiprahnya mendukung pengembangan talenta Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Operasi dan Pemasaran PTC Yudi Somantri dalam acara yang berlangsung di Yudistira Grand Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11). 

Baca Juga:

Penyelenggaraan penghargaan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Yudi menjelaskan PTC terus memperkuat perannya dalam menjembatani kebutuhan dunia industri dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja.

“Melalui layanan pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, assessment, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan dan dunia industri, kami menghadirkan pengembangan talenta,” ujar Yudi.

Baca Juga:

Menurut dia, langkah tersebut turut diperkuat melalui transformasi digital dengan mengintegrasikan layanan pelatihan dan assessment dalam satu ekosistem pengembangan kompetensi. 

Pemanfaatan Learning Management System, Online Assessment, serta pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence menjadi bagian dari upaya PTC dalam menghadirkan proses pembelajaran dan pengukuran kompetensi yang lebih efektif, efisien, dan terukur.

PT Pertamina Training and Consulting (PTC) meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Penyedia Layanan Pendidikan Korporasi dan Pengembangan Talenta

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI