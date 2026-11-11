Dorong Pengembangan Talenta, PTC Sabet Penghargaan Indonesia Kita Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Training and Consulting (PTC) meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Penyedia Layanan Pendidikan Korporasi dan Pengembangan Talenta Terbaik dari Garuda TV.

PTC menyabet gelar tersebut berkat kiprahnya mendukung pengembangan talenta Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Operasi dan Pemasaran PTC Yudi Somantri dalam acara yang berlangsung di Yudistira Grand Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Penyelenggaraan penghargaan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Yudi menjelaskan PTC terus memperkuat perannya dalam menjembatani kebutuhan dunia industri dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja.

“Melalui layanan pelatihan profesional, sertifikasi kompetensi, assessment, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan dan dunia industri, kami menghadirkan pengembangan talenta,” ujar Yudi.

Menurut dia, langkah tersebut turut diperkuat melalui transformasi digital dengan mengintegrasikan layanan pelatihan dan assessment dalam satu ekosistem pengembangan kompetensi.

Pemanfaatan Learning Management System, Online Assessment, serta pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence menjadi bagian dari upaya PTC dalam menghadirkan proses pembelajaran dan pengukuran kompetensi yang lebih efektif, efisien, dan terukur.