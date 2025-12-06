Dorong Penguatan Ekonomi Desa, ASG–PIK2 Gelontorkan Rp 21,4 Miliar untuk 214 Koperasi

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) melalui PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK2) kembali memperkuat komitmennya dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Perusahaan menyalurkan bantuan permodalan tahap kedua kepada 214 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang, dengan nilai total Rp 21,4 miliar atau Rp 100 juta untuk setiap koperasi.

Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang ASG–PIK2 dalam mendorong pemerataan ekonomi, terutama di wilayah pesisir Tangerang Utara.

Dalam rilis resminya, perusahaan menegaskan tujuan dukungan ini.

“Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” tulis ASG–PIK2.

Secara kumulatif, total bantuan yang sudah dikucurkan perusahaan mencapai Rp 27,4 miliar kepada 274 koperasi, termasuk Rp 6 miliar pada tahap pertama yang disalurkan pada 16 Oktober 2025.