Dorong Penguatan Ekosistem Keamanan Siber, MDI Ventures Raih Penghargaan di ICSS 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Metra Digital Investama (MDI Ventures), perusahaan venture capital di bawah TelkomGroup, meraih Indonesia Cyber Security Excellence Award 2026 dengan predikat 'Indonesia Cyber Security Excellence Award for Advancing Cybersecurity Innovation through Strategic Investment in AI-Powered Threat Intelligence'.

Penghargaan tersebut diperoleh dalam ajang Indonesia Cyber Security Summit (ICSS) 2026 yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas peran MDI Ventures sebagai investor dalam mendorong penguatan ekosistem keamanan siber melalui investasi strategis.

Indonesia Cyber Security Excellence Award merupakan program penghargaan yang mengapresiasi institusi atas komitmen dan implementasi terbaik dalam membangun ketahanan keamanan siber di Indonesia.

Penilaian dilakukan secara independen melalui dua tahap, yaitu self-assessment peserta dan proses verifikasi berbasis pemantauan media, laporan tahunan dan keuangan, rekam jejak insiden siber yang dipublikasikan, sertifikasi keamanan internasional, serta partisipasi dalam ekosistem keamanan siber.

VP Corporate Communication & Strategy MDI Ventures Alvin Evander mengatakan pihaknya melihat keamanan siber sebagai salah satu fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi digital.

"Karena itu, investasi MDI Ventures tidak berhenti pada penyediaan modal, tetapi juga bagaimana kami dapat menjadi katalis yang mempertemukan teknologi, kebutuhan industri, inovasi, dan akses pasar," kata Alvin Evander.

Menurut Alvin, pengakuan ini menjadi validasi bahwa pendekatan tersebut dapat turut mendorong hadirnya solusi keamanan siber yang lebih inovatif dan relevan bagi Indonesia maupun Asia Tenggara.