Dorong Peningkatan Penerima Beasiswa S2-S3, Putri Sukmaniara Resmi Deklarasikan Maju Jadi Calon Ketua PP PMKRI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2024-2026 Putri Sukmaniara resmi mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua PP PMKRI Periode 2026-2028.

Deklarasi ini dilakukan Putri langsung dari lokasi Kongres Nasional ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-33 PMKRI di Kota Ruteng ibu kota Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Dengan didasari kecintaan saya terhadap organisasi PMKRI, dengan memohon rahmat Tuhan dan restu para pendiri serta peserta Kongres dan MPA PMKRI, saya Putri Sukmaniara yang saat ini dipercaya menjadi Sekjen PP PMKRI menyatakan siap menjalankan perintah untuk mengikuti kontestasi pemilihan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026-2028," kata Putri, Senin (27/7/2026).

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Deklarasi ini dilakukan setelah munculnya aspirasi, dukungan dan desakan dari kader PMKRI dari beberapa daerah. Mereka ada yang memiliki hak suara, namun ada pula yang tidak.

Sebagai kader yang loyal terhadap organisasi, Putri merasa terpanggil untuk mengonsolidasikan suara-suara itu dalam bentuk komitmennya maju sebagai calon Ketua Presidium.

"Sebagai bentuk penghormatan saya atas suara-suara itu, saya coba meramu semua suara-suara itu dengan melakukan konsolidasi dukungan terhadap teman-teman cabang agar menjadi kekuatan bersama dalam memajukan PMKRI," ucap alumna Hubungan Intenasional, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini.

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Mantan Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Jakarta Pusat ini memandang PMKRI sebagai wadah kaderisasi, perjuangan, dan pembinaan memiliki peran strategis dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas, kritis, dan berkomitmen pada keadilan sosial.

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan bangsa, seperti ketimpangan akses pendidikan, maraknya disinformasi, berkurangnya partisipasi politik pemuda, serta urgensi isu keberlanjutan, maka PMKRI perlu memperkuat peran organisasi lewat kepemimpinan yang visioner dan mampu merespons kebutuhan kader dan masyarakat.