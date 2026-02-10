Dorong Perdamaian, Menhan Hegseth Ungkap Amerika Sudah Memasuki Iran tanpa Terdeteksi

jpnn.com, WASHINGTON DC - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump lebih memilih penyelesaian melalui jalur negosiasi dengan Iran dan menyerukan agar Teheran menerima kesepakatan yang ditawarkan Washington.

“Presiden telah menyatakan dengan jelas kepada Iran bahwa ia menginginkan penyelesaian melalui negosiasi. Saya pikir akan menjadi pilihan bijak bagi mereka untuk menerima tawaran tersebut,” kata Hegseth dalam pernyataannya pada Senin (9/2).

Dia menambahkan bahwa preferensi diplomatik pemerintahan Trump didukung oleh apa yang dideskripsikannya sebagai kemampuan militer AS yang tidak tertandingi.

“Dunia telah melihat kemampuan Amerika. Perdamaian melalui kekuatan, pencegahan dalam tindakan. Kami sudah keluar dari Iran bahkan sebelum Iran menyadari kami berada di sana. Tidak ada negara lain yang mampu melakukan hal itu,” ucapnya, merujuk pada serangan yang dilancarkan AS terhadap Iran selama perang 12 hari pada Juni lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Iran dan Amerika Serikat bersiap untuk putaran negosiasi berikutnya, yang kembali digelar di Oman pada Jumat setelah hampir delapan bulan terhenti.

Negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington sempat dihentikan akibat konflik pada Juni lalu, ketika Amerika Serikat menyerang hingga tiga lokasi nuklir utama Iran. (ant/dil/jpnn)