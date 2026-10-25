Dorong Perluasan Akses Pasar, Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 Hadirkan 32 UMKM Binaan

jpnn.com - CIREBON - Sebanyak 32 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Pertamina ambil bagian dalam Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 yang digelar di Cirebon Super Block (CSB) Mall, Kota Cirebon pada 23–25 Oktober 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) tersebut bertujuan memperluas akses pasar sekaligus membuka peluang kerja sama bagi pelaku UMKM lokal.

Mengusung tema "Lokal Jadi Vokal", pameran ini menghadirkan berbagai produk unggulan, mulai dari fesyen, kain tradisional atau wastra, kuliner, hingga kerajinan tangan.

Baca Juga: UMKM Tangguh Berkibar Kembali Hadir di TEI 2026

Sebanyak 32 UMKM peserta telah melalui proses kurasi dari ratusan mitra binaan Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Grup.

Pertamina SMEXPO Cirebon menjadi penyelenggaraan ketiga dalam rangkaian Pertamina SMEXPO Regional 2026. Kegiatan ini juga merupakan yang pertama kali digelar di Kota Cirebon.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut. Menurut dia, kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM lokal.

"Kami berharap kehadiran Pertamina SMEXPO Cirebon 2026 ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya, menarik minat konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Effendi, Minggu (25/10).

Effendi berharap kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Cirebon.