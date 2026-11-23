jpnn.com, JAKARTA - Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD), melalui PT INKUD Sifang Industri menargetkan produksi 500 ribu unit kendaraan listrik roda tiga multifungsi pada 2027.

Perusahaan manufaktur hasil kerja sama dengan industri otomotif China tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri dalam negeri dan membangun rantai pasok kendaraan listrik nasional.

Target ambisius ini menjadi bagian dari langkah Induk KUD membangun ekosistem otomotif hijau nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, khususnya di kawasan perdesaan.

Langkah konkret tersebut ditandai dengan peresmian showroom otomotif listrik untuk mendukung pengembangan pasar serta distribusi produk.

Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi mengungkapkan peresmian showroom ini bagian dari upaya membangun ekosistem otomotif hijau melalui pengembangan produk, perakitan, hingga distribusi kendaraan listrik dengan merek sendiri.

Menurut Portasius, Induk KUD telah menyiapkan fasilitas perakitan atau assembly di kawasan industri Induk KUD di Cikarang, Bekasi, untuk mendukung target produksi 500 ribu unit kendaraan listrik roda tiga multifungsi pada 2027.

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"Kendaraan ini dirancang multifungsi, bisa digunakan untuk mengangkut barang maupun penumpang," kata Portasius di Mall Balekota Tangerang pada Senin (23/11).

Portasius menjelaskan pihaknya merancang varian roda dua dan roda tiga yang fungsional, ergonomis, dan selaras dengan karakteristik masyarakat perdesaan.