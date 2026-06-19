Dorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat, Pasar Jaya Gelar Bazar UMKM dan Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan Bazar UMKM dan Kuliner pada Kamis (18/6/2026) di Kantor Pusat Perumda Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya No.90, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta.

Bazar yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut menghadirkan puluhan pelaku UMKM binaan dan mitra Perumda Pasar Jaya yang menawarkan berbagai produk unggulan, mulai dari aneka jajanan tradisional, hingga minuman segar dan kopi lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hadir.

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Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk kerajinan, aksesoris, dan suvenir khas Betawi yang mencerminkan kekayaan budaya Jakarta.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan bazar ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal.

"UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Jakarta. Melalui kegiatan bazar ini, Perumda Pasar Jaya berupaya menghadirkan wadah yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara langsung sehingga mampu meningkatkan transaksi, memperluas jaringan usaha, serta memperkenalkan produk-produk unggulan kepada pasar yang lebih luas," ujarnya.

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Selain menjadi sarana promosi produk, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kewirausahaan, mendorong inovasi produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penyelenggaraan Bazar UMKM dan Kuliner ini, Perumda Pasar Jaya berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, serta memperkuat peran pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.