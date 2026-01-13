Dorong Pertumbuhan Ekonomi Regional, Bea Cukai Sulbagtara Catat Kinerja Solid di 2025

jpnn.com, MANADO - Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) mencatat kinerja yang solid sepanjang 2025 melalui pengawasan kepabeanan dan cukai serta fasilitasi perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Sepanjang 2025, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara membukukan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 2,81 triliun atau melampaui 132 persen dari target.

"Capaian ini mencerminkan optimalisasi peran Bea Cukai sebagai revenue collector yang didukung penguatan pengawasan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, serta sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah," ungkap Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Dr. Erwin Situmorang dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Di bidang pengawasan, tercatat 618 kasus penindakan yang terdiri atas 461 penindakan kepabeanan dan 143 penindakan cukai hasil tembakau serta minuman mengandung etil Alkohol (MMEA).

Total nilai barang hasil penindakan mencapai sekitar Rp 550 miliar.

Erwin menyampaikan khusus penindakan MMEA ilegal, penerapan pendekatan ultimum remedium menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 7 miliar, menunjukkan penegakan hukum yang juga memberikan kontribusi fiskal.

Kinerja pengawasan dan fasilitasi tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekspor di wilayah Sulbagtara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga November 2025, nilai ekspor Sulawesi Utara mencapai USD 1,1 miliar atau meningkat sekitar 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024, didominasi komoditas minyak nabati berbasis kelapa dan produk perikanan.