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Dorong Pertumbuhan Lintas Negara, Yellow Stone Perkuat Pasar Indonesia

Dorong Pertumbuhan Lintas Negara, Yellow Stone Perkuat Pasar Indonesia
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Perusahaan business advisory asal Singapura, Yellow Stone Management Pte Ltd, secara agresif memperluas jaringan bisnisnya di pasar Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan business advisory asal Singapura, Yellow Stone Management Pte Ltd, secara agresif memperluas jaringan bisnisnya di pasar Indonesia.

Langkah strategis ini dirancang sebagai koridor dua arah untuk menghubungkan pelaku usaha domestik dan Singapura dalam menciptakan peluang komersial nyata di kawasan Asia Tenggara

Langkah ekspansi yang dilakukan Yellow Stone Management didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekosistem bisnis di Indonesia.

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Dinamika pasar domestik saat ini membuka peluang besar bagi perusahaan asing yang ingin masuk, maupun perusahaan lokal yang berniat melebarkan sayapnya ke luar negeri.

Melalui aktivitas business advisory, perusahaan berfokus pada identifikasi klien, pelaksanaan business matching, penyusunan strategi masuk pasar (market entry), hingga fasilitasi proyek berskala regional.

Direktur Yellow Stone Management Xu Zhentao menegaskan bahwa tantangan utama para pelaku usaha saat ini bukanlah minimnya potensi, melainkan belum terhubungnya potensi tersebut ke ekosistem yang tepat.

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“Indonesia memiliki banyak perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang kuat. Tantangannya sering kali bukan pada potensi itu sendiri, melainkan bagaimana menghubungkan potensitersebut dengan peluang dan jaringan yang tepat,” ujar Xu Zhentao.

Menurut Xu, pertumbuhan bisnis lintas negara yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar akses terhadap jaringan atau kontak.

Perusahaan business advisory asal Singapura, Yellow Stone Management Pte Ltd, secara agresif memperluas jaringan bisnisnya di pasar Indonesia.

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