Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Ekspor, Bea Cukai Gandeng UMKM di 3 Kota
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menggelar sosialisasi dan edukasi ekspor di Pontianak, Yogyakarta, dan Madiun guna meningkatkan kesiapan UMKM memasuki pasar internasional.
Bea Cukai menjelaskan beberapa hal mencakup prosedur kepabeanan, persyaratan ekspor, standardisasi produk, hingga peluang dan tantangan perdagangan global.
Di Pontianak (23/10), Bea Cukai bersama Universitas Tanjungpura (UNTAN) menggelar Sosialisasi Tata Cara Ekspor Produk Lokal ke Luar Negeri di Aula PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan itu memberikan pemahaman praktis ke pelaku UMKM mengenai prosedur kepabeanan ekspor, kemudahan perizinan, serta fasilitas yang dapat membantu menghemat biaya dan waktu.
Melalui sosialisasi tersebut, pelaku UMKM di Kalimantan Barat diharapkan semakin memahami tahapan ekspor dan percaya diri memasarkan produk unggulannya ke luar negeri.
Sementara itu, Bea Cukai Yogyakarta bersama Kelompok Kerja (Pokja) UMKM Kemenkeu Satu Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Sharing Session Ekspor Produk Kayu IKM DIY di Era EUDR pada Rabu (28/10) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Keuangan DIY.
Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai tantangan dan peluang ekspor produk kayu di tengah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yaitu regulasi Uni Eropa untuk mencegah masuknya produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan ke pasar kawasan tersebut.
Bea Cukai menggelar sosialisasi dan edukasi ekspor di Pontianak, Yogyakarta, dan Madiun guna meningkatkan kesiapan UMKM memasuki pasar internasion
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