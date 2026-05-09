Dorong Produktivitas Nelayan, KBA–Sentral Yanmar Gelar Servis Gratis di Pesisir Selatan Gunungkidul

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Nelayan 2026 di pesisir selatan Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat produktivitas nelayan nasional.

Melalui kolaborasi antara PT. Karya Bahari Abadi (KBA) dan CV Sentral Yanmar Prambanan, ratusan nelayan mendapat layanan servis gratis mesin tempel.

Program servis gratis untuk mendukung aktivitas melaut yang lebih aman dan efisien.

Program yang digelar bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul dan Dinas Perikanan itu menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah, komunitas nelayan, dan pelaku industri dalam memperkuat ekonomi pesisir.

Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Bupati Gunungkidul serta ratusan nelayan dari sejumlah wilayah pesisir selatan.

Dalam pelaksanaannya, KBA dan CV Sentral Yanmar Prambanan menargetkan perawatan sekitar 500 unit mesin tempel Yamaha milik nelayan.

Servis yang dilakukan meliputi pengecekan menyeluruh, penggantian oli, pembersihan komponen mesin, hingga penggantian busi.

Tak hanya itu, para nelayan juga mendapat edukasi terkait perawatan mesin agar usia pakai lebih panjang dan performa tetap optimal saat digunakan melaut.