Dorong Produktivitas Pertanian di Jember, Kawendra Berikan Bantuan Alsintan

jpnn.com, JEMBER - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (19/10).

Bantuan tersebut terdiri atas satu unit mesin pemanen gabungan (combine harvester) dan tujuh unit pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan Dialog Petani yang dihadiri puluhan petani setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Kawendra atau yang akrab disapa Mas Kawe berdialog langsung dengan petani untuk mendengarkan aspirasi serta berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha pertanian.

Kawendra didampingi Anggota DPRD Kabupaten Jember Ardi Pujo Prabowo, kepala desa setempat, serta pengawas gabungan kelompok tani.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para petani untuk menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk dukungan sarana produksi dan pemanfaatan teknologi pertanian.

Kawendra mengatakan petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut dia, dukungan terhadap sektor pertanian perlu diwujudkan melalui bantuan yang dapat digunakan secara langsung untuk menunjang aktivitas dan produktivitas petani.

“Petani adalah salah satu ujung tombak ketahanan pangan kita. Mereka bekerja setiap hari untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Karena itu, mereka harus mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk melalui bantuan alat dan mesin pertanian agar pekerjaan mereka bisa lebih mudah dan produktivitasnya semakin meningkat,” ujar Kawendra.