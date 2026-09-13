Dorong Puluhan Anak Nelayan Bermimpi Setinggi Langit, Generasi Emas Institute Gelar Nobar Film dan Bangun Pohon Harapan
jpnn.com, JAKARTA - Antusiasime dan animo luar biasa ditunjukkan oleh puluhan anak pesisir di kampung nelayan, Cilincing Jakarta Utara saat mengikuti kegiatan nonton bareng Film Laskar Pelangi yang kemudian ditutup dengan mambangun serta mengisi pohon harapan pada minggu sore.
Kegiatan edukatif yang digagas oleh Generasi Emas Institute bekerja sama dengan Komunitas Nelayan Cilincing ini bertujuan mendorong anak-anak nelayan disana untuk bukan sekadar berani bermimpi, namun juga menempatkan mimpi serta cita-cita mereka setinggi langit terlepas dari segala keterbatasan yang dialami.
Menurut Founder Generasi Emas Institute Pangeran Mangkubumi, visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 haruslah ditopang dan diperjuangkan secara kolektif oleh setiap elemen bangsa yang memiliki kemauan serta kesadaran tentang pentingnya mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
Bagi Pangeran, kegiatan nonton bareng Film Laskar Pelangi ini merupakan upaya dan langkah kecil yang coba ditempuh oleh Generasi Emas Institute untuk menanamkan semangat meraih cita-cita ditengah keterbatasan.
Tidak hanya itu, anak-anak nelayan disana pun diajak untuk berani bermimpi sekaligus memvisualisasikan dan mengimajinasikan cita cita mereka dengan mengisi pohon harapan.
“Generasi Emas Institute ingin memastikan bahwa anak-anak pesisir yang hidupnya penuh dengan keterbatasan juga punya hak dan kesempatan yang sama untuk sukses. Mereka tidak boleh dianggap warga kelas dua (2). Kami ingin mereka punya kepercayaan diri dan optimisme meraih mimpi. Dengan begitu harapan mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin terbuka lebar” ujar Pangeran
Sementara itu, menurut Wahyu selaku Wakil Ketua Komunitas Nelayan Cilincing, kegiatan edukatif yang diadakan oleh Generasi Emas Institute ini menjadi kebutuhan anak-anak pesisir di sana yang memang membutuhkan stimulus untuk pengembangan diri mereka.
“Kami sangat mengapresiasi temen-temen Generasi Emas Institute, karena anak-anak disini masih minim buat dapet stimulus kegiatan yang bisa membuat mereka lebih berkembang dan punya mindset yang luas. Sedihnya anak-anak disini kebanyakan juga udah gamau ngelanjutin buat jadi nelayan ” kata Wahyu
Visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 haruslah ditopang dan diperjuangkan secara kolektif oleh setiap elemen bangsa yang memiliki kemauan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Roadshow Nasional, Tiyo-Dhana Sosialisasikan Gagasan Baru untuk Generasi Muda
- Generasi Emas Institute Gelar Diskusi Kepemudaan Bahas Indonesia Emas 2045
- Direktur Pegadaian Ajak Generasi Muda Beli Masa Depan dengan Harga Hari Ini
- Heineken Rayakan Semangat Fans Have More Friends Melalui Nonton Bareng Final UEFA Champions League
- Polri Berikan Jaminan Keamanan untuk Acara Nobar Piala Dunia 2026
- Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045