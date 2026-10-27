Dorong RI Jadi Indo-Pacific Digital Hub, Telkom Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
jpnn.com, BALI - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendukung agenda prioritas pemerintah dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Melalui pembangunan infrastruktur digital yang mandiri, TelkomGroup memperluas akses konektivitas yang inklusif sekaligus mendukung Indonesia mengambil peran strategis dalam ekosistem digital global.
Mengusung tema “Archipelago Ascending: Advance Together, Innovate Further,” forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk menghubungkan inovasi dengan investasi dan menerjemahkan gagasan menjadi dampak nyata bagi Indonesia dan kawasan.
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan bahwa transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya infrastruktur atau kecanggihan teknologi yang dikembangkan.
Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana teknologi dapat memperkuat daya saing industri, membuka peluang ekonomi baru, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Bagi TelkomGroup, pembangunan infrastruktur digital tidak berhenti pada penyediaan aset dan konektivitas. Infrastruktur harus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai, dan penguatan kedaulatan digital Indonesia. Karena itu, kami terus menyinergikan kapabilitas konektivitas, pengembangan teknologi, serta keamanan digital,” ujar Nanang.
Sebagai upaya mendukung pembangunan digital nasional, TelkomGroup mengembangkan tiga pilar utama, yaitu Sovereign Digital Infrastructure, Sovereign Intelligence & Impact, serta Sovereign Trust & Resilience.
Ketiga pilar tersebut menjadi landasan untuk memperluas jangkauan konektivitas, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta menjaga keamanan dan ketahanan ekosistem digital.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendukung agenda prioritas pemerintah dan memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
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