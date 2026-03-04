Dorong Semangat Menuju Liga 1,  Cik Ujang Pererat Silaturahmi Lewat Bukber Tim 

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumsel sekaligus Presiden Klub Sumsel United, Cik Ujang, menggelar buka puasa bersama (bukber) jajaran direksi, tim pelatih, ofisial, dan para pemain Sumsel United.

Semangat kebersamaan dan optimisme menyelimuti kediaman dinas Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Selasa (3/3).

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh kunci klub, antara lain Manajer Sumsel United Dr. Syamsudin Isaac Surya Manggala, Direktur Utama CSU Erick Yuniman, Direktur Keuangan CSU Suko Jati, Direktur Operasional CSU Fredi Marwan, serta Pelatih Kepala Nil Maizar.

Cik Ujang menjelaskan, pertemuan tersebut digelar secara spontan sebagai bentuk apresiasi kepada tim atas perjuangan sepanjang kompetisi. Apalagi, Nil Maizar dan sejumlah kru akan segera menjalani cuti mudik Lebaran sehingga momen ini dinilai tepat untuk mempererat silaturahmi.

“Begitu Coach memberi tahu akan cuti mudik, saya langsung memutuskan hari ini kita berkumpul. Ini bukan sekadar makan bersama, tetapi ajang silaturahmi seluruh keluarga besar Sumsel United setelah perjuangan panjang dalam 21 pertandingan,” ujar Cik Ujang.

Saat ini, Sumsel United berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Fokus tim tertuju pada laga krusial 28 Maret mendatang melawan Adhyaksa FC.

Cik Ujang menegaskan kemenangan dalam laga tersebut akan menjadi kunci untuk mengamankan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1.

Dia juga berpesan kepada para pemain agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan nilai fair play di lapangan. Selain itu, para pemain diminta menjaga stamina serta kekompakan tim selama masa libur.