Dorong Skema Pembayaran Kreatif untuk Jaga Minat Beli Properti

jpnn.com, JAKARTA - Skema pembayaran kreatif dinilai menjadi solusi untuk menjaga minat beli properti di tengah tekanan daya beli masyarakat.

Kolaborasi pengembang dan perbankan diperlukan agar konsumen tetap memiliki akses terhadap hunian.

Hal itu menjadi pembahasan dalam Seminar Property Outlook bertajuk “Membaca Arah Perkembangan dan Peluang Pasar Properti di Tahun 2026” yang digelar dalam rangkaian ASG Expo 2026 di Main Atrium PIK Avenue, Jumat (24/4/2026).

Associate Director Bank Artha Graha Internasional Andy Dharma mengatakan skema bunga rendah di awal masa cicilan dapat membantu konsumen membeli properti. Namun, konsumen tetap perlu memahami pola bunga setelah masa promo selesai.

“Pada awalnya bunga bisa disubsidi melalui promo. Setelah itu, bunga akan kembali ke level normal,” ujar Andy.

Menurut Andy, program bunga promo dapat meringankan beban awal konsumen. Meski begitu, pembeli harus menghitung kemampuan finansial secara matang agar cicilan tetap aman setelah bunga kembali normal.

Dia mengatakan isu pembiayaan properti tidak hanya berkaitan dengan bunga KPR. Kenaikan biaya material dan biaya pembangunan juga ikut memengaruhi harga properti.

“Karena itu, konsumen perlu punya financial planning yang baik sebelum mengambil rumah,” katanya.