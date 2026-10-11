Dorong Skema TCTP, Indonesia-Tiongkok Bangun Ekosistem Teknologi Terpadu di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industrialisasi digital dan kemitraan strategis global.

Langkah ini diwujudkan dengan memproyeksikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali sebagai hub utama riset kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pengembangan semikonduktor, serta teknologi kuantum.

Visi besar tersebut menjadi bahasan utama dalam China-Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation 2026 yang digelar di KEK Kura-Kura Bali, Minggu (4/10/2026).

Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas negara untuk mendorong kolaborasi konkret di bidang inovasi, energi, dan konektivitas regional.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Ali Murtopo Simbolon menegaskan bahwa kawasan ini disiapkan untuk mempertemukan dunia akademik dan industri manufaktur teknologi tinggi.

Kehadiran Tsinghua Southeast Asia Center (TSEA) di dalam KEK akan bertindak sebagai jembatan ekosistem digital antara Tiongkok, Asia Tenggara, dan dunia.

“Dalam situasi persaingan dan ketidakpastian global, Indonesia menawarkan ruang yang aman bagi pengembangan akademik dan kolaborasi industri,” ujar Ali Murtopo Simbolon.

Penguatan kerja sama tersebut didukung oleh semakin besarnya kehadiran investor Tiongkok di KEK. Indonesia saat ini memiliki 25 KEK dengan luas sekitar 23.797,88 hektare, yang telah mencatat investasi kumulatif sekitar USD20,7 miliar, melibatkan 481 badan usaha, dan menciptakan lebih dari 283 ribu lapangan kerja. Pada Triwulan II 2026, sebanyak 97 dari 481 tenant KEK atau sekitar 20 persen merupakan perusahaan asal Tiongkok.