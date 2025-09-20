Dorong Sport Tourism dan UMKM, bank bjb Jadi Official Banking Partner Semarang 10K 2025

jpnn.com, SEMARANG - bank bjb memperkuat perannya dalam mendorong sport tourism di Indonesia dengan menjadi Official Banking Partner Semarang 10K 2025 yang akan digelar pada 14 Desember 2025. Ajang lari jalan raya terbesar di Kota Semarang ini resmi diluncurkan dengan tema “Own The Game”.

Dengan target kehadiran 3.000 pelari dari dalam dan luar negeri, perhelatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat citra Semarang sebagai destinasi sport tourism unggulan.

Dukungan bank bjb terhadap Semarang 10K 2025 tidak sebatas menghadirkan semangat sport tourism, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui keterlibatannya di berbagai aspek acara. Sebagai mitra resmi perbankan, bank bjb menghadirkan beragam kemudahan transaksi digital bagi para peserta maupun pengunjung.

Mulai dari pembayaran biaya pendaftaran secara praktis, penggunaan QRIS untuk mendukung transaksi nontunai di area race, hingga booth layanan perbankan di lokasi acara, seluruh fasilitas ini disiapkan untuk memberi pengalaman berbeda.

Masyarakat dapat langsung membuka rekening baru, mengakses produk keuangan, hingga menikmati berbagai promo khusus selama gelaran berlangsung.

bank bjb juga menghidupkan area acara dengan menghadirkan aktivitas engagement dan branding yang interaktif. Para peserta dan pengunjung dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendekatkan layanan perbankan dengan masyarakat sekaligus menambah keseruan event.

Kemudian, melalui keterlibatan UMKM mitra binaan, bank bjb juga memastikan event ini menjadi ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tenant UMKM lokal yang hadir tidak hanya difasilitasi dengan sistem pembayaran nontunai, tetapi juga mendapatkan exposure untuk memperluas pasar. Hal ini menjadi bukti komitmen bank bjb dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Itulah spirit yang dipegang bank bjb, yaitu selalu siap tumbuh, berinovasi, dan mendukung masyarakat untuk Own The Game dalam setiap langkah mereka. Kehadiran bank bjb melintasi batas daerah merupakan wujud nyata komitmen untuk mendorong pertumbuhan bersama, menghadirkan inovasi, serta memberikan dukungan bagi masyarakat,” tutur Jadi Kusmaryadi, CEO Regional V bank bjb.