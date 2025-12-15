menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Dorong Sport Tourism Jadi Penggerak Ekonomi, Kemenpora Ajak Daerah Memperkuat Kolaborasi

Dorong Sport Tourism Jadi Penggerak Ekonomi, Kemenpora Ajak Daerah Memperkuat Kolaborasi

Dorong Sport Tourism Jadi Penggerak Ekonomi, Kemenpora Ajak Daerah Memperkuat Kolaborasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemenpora menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Olahraga melalui Sport Tourism dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PDB), di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Senin (20/10). Foto: Kemenpora.

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak daerah memperkuat sinergi demi mendorong pengembangan sport tourism.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Raden Isnanta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengembangan sport tourism di berbagai daerah bisa memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Raden Isnanta menyampaikan itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Industri Olahraga melalui Sport Tourism dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Baca Juga:

Rakor ini merupakan upaya Kemenpora mendorong pengembangan industri olahraga berbasis wisata olahraga (sport tourism), sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui rakor ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar potensi besar sport tourism di berbagai wilayah dapat dikembangkan secara terarah, berdaya saing, dan berdampak ekonomi luas bagi masyarakat,” ujar Isnanta.

Menurut Isnanta, sport tourism kini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi berbasis olahraga karena memiliki efek ganda  besar, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan hingga terbukanya lapangan kerja baru di daerah.

Baca Juga:

"Bicara kolaborasi, minimal pentahelix dan adanya peran media, komunitas/organisasi baik dari bidang pemuda dan olahraga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Isnanta menegaskan bahwa peluang industri olahraga sangat besar di Indonesia.

Kemenpora mendorong sport tourism menjadi penggerak ekonomi, dengan mengajak daerah untuk memperkuat sinergi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI