Dorong Sport Tourism Jadi Penggerak Ekonomi, Kemenpora Ajak Daerah Memperkuat Kolaborasi

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak daerah memperkuat sinergi demi mendorong pengembangan sport tourism.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Raden Isnanta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengembangan sport tourism di berbagai daerah bisa memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Raden Isnanta menyampaikan itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Industri Olahraga melalui Sport Tourism dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Rakor ini merupakan upaya Kemenpora mendorong pengembangan industri olahraga berbasis wisata olahraga (sport tourism), sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui rakor ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar potensi besar sport tourism di berbagai wilayah dapat dikembangkan secara terarah, berdaya saing, dan berdampak ekonomi luas bagi masyarakat,” ujar Isnanta.

Menurut Isnanta, sport tourism kini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi berbasis olahraga karena memiliki efek ganda besar, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan hingga terbukanya lapangan kerja baru di daerah.

"Bicara kolaborasi, minimal pentahelix dan adanya peran media, komunitas/organisasi baik dari bidang pemuda dan olahraga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Isnanta menegaskan bahwa peluang industri olahraga sangat besar di Indonesia.