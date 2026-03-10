Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Jakarta Dukung Sistem Pembayaran di Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Bank Jakarta mendorong akselerasi transaksi non tunai sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, kembali diwujudkan melalui dukungan sistem pembayaran pada kegiatan Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026.

Bazar yang diselenggarakan oleh Perumda Pasar Jaya itu digelar pada 9-10 Maret 2026 di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, menghadirkan berbagai tenant kuliner, fashion, serta aktivitas sosial yang menyasar generasi muda dan masyarakat umum.

Partisipasi Bank Jakarta dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi ekosistem pembayaran digital di ruang-ruang ekonomi rakyat, khususnya pada kegiatan bazar dan aktivitas UMKM.

Melalui penyediaan fasilitas transaksi non tunai, Bank Jakarta mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran digital yang aman, praktis, dan transparan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, melalui keterangan resmi menyampaikan bahwa keterlibatan Bank Jakarta dalam kegiatan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

"Bank Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong ekosistem transaksi non tunai yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Melalui dukungan sistem pembayaran pada Bazar Jakarta Prime Ramadan ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM,” ungkap Agus.

Menurutnya, digitalisasi transaksi tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat transparansi transaksi.

Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026 diselenggarakan sebagai ruang interaksi ekonomi dan sosial yang menghadirkan berbagai tenant F&B dan fashion dari mitra Pasar Jaya, program tebus sembako dengan harga terjangkau, hingga hiburan bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan.