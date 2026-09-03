Dorong Transformasi Bisnis UMKM Indonesia, UMKMall Perkenalkan Teman AI

jpnn.com, JAKARTA - UMKMall meluncurkan Teman AI, asisten berbasis Kecerdasan Buatan (AI) yang didedikasikan untuk mendukung segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kehadiran teknologi ini menandai transformasi UMKMall dari wadah pembelajaran menjadi platform transformasi end-to-end bagi pengusaha kecil.

Founder & Chief Strategy Officer UMKMall, Suparno Adijanto menyatakan menyadari kondisi UMKM saat ini tengah sulit karena menghadapi lonjakan biaya operasional dan persaingan pasar yang ketat tanpa dukungan staf ahli internal.

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Suparno menegaskan melalui platform ini, fokus utama perusahaannya membantu penguatan daya tahan pengusaha kecil di tingkat akar rumput.

"Visi kami berfokus penuh pada penguatan daya tahan dan daya saing pelaku UMKM agar dapat berstransformasi," kata Suparno di Jakarta Creative Hub, Jakarta, baru-baru ini.

Teman AI dirancang dengan prinsip Human-Centric AI guna memberikan skala informasi tanpa menggantikan peran utama pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.

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Inovasi itu mengusung konsep Accessible Intelligence yang bertujuan memberikan akses pengetahuan dan analisis bisnis kelas industri kepada pelaku UMKM.

Asisten digital tersebut akan membantu eksekusi strategi operasional harian seperti foto produk, branding, pemasaran, hingga konsultasi keuangan secara efisien.