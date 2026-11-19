jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama Agile Indonesia telah menyelenggarakan Agile Conference Indonesia 2026 pada 11 November 2026 di Menara Bank Danamon, Jakarta.

Konferensi ini mempertemukan para pelaku bisnis, praktisi transformasi, serta pemimpin di bidang produk, teknologi, dan engineering untuk berbagi pengalaman dan praktik nyata dalam mendorong transformasi yang menghasilkan dampak bisnis secara terukur dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Agile Conference Indonesia 2026 merupakan bagian dari komitmen Danamon untuk memperluas penerapan cara kerja Agile yang mendukung transformasi bisnis dan memberikan hasil nyata.

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Melalui pemaparan pengalaman dan hasil transformasi dari berbagai industri, konferensi ini membahas penerapan cara kerja yang didukung oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), serta praktik Agile yang mampu menciptakan nilai nyata bagi nasabah, karyawan, dan bisnis.

Sejalan dengan tema Agile Conference Indonesia 2026, Direktur Utama Danamon Nobuya Kawasaki menjelaskan perjalanan penerapan Agile di Danamon tidak hanya berfokus pada perubahan cara kerja, tetapi juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dan menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi nasabah, karyawan, dan bisnis.

“Bagi kami, Agile bukan sekadar bekerja lebih cepat, tetapi memastikan organisasi mengerjakan hal yang tepat, belajar lebih cepat, dan menghasilkan outcome yang lebih baik. Perjalanan transformasi membutuhkan keberanian untuk meninjau kembali proses yang tidak lagi relevan, mendekatkan pengambilan keputusan kepada nasabah, serta memberdayakan orang-orang untuk terus memperbaiki cara kerja. Inilah kemampuan yang perlu terus dibangun agar perubahan dapat memberikan dampak yang bermakna dan berkelanjutan,” ujar Nobuya.

Melanjutkan capaian positif pada tahun sebelumnya, Agile Conference Indonesia 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor yang telah menerapkan cara kerja Agile di organisasi masing-masing.

Para narasumber tersebut, antara lain Reza Iskandar Sardjono, Chief Strategy Officer Danamon; Patrick Adhiatmadja, Group Chief Strategy Officer Erajaya; Joerg Sauer, Transformation Coach Morphosis Coaching Academy dan mantan Chief Information Officer Manulife; serta Risman Adnan, Chief Technology Officer ParagonCorp.