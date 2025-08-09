menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Dorong Transisi Energi, Eddy Soeparno Ungkap Peran Strategis Filantropi

Dorong Transisi Energi, Eddy Soeparno Ungkap Peran Strategis Filantropi

Dorong Transisi Energi, Eddy Soeparno Ungkap Peran Strategis Filantropi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan sektor filantropi dinilai bisa memainkan peran kunci dalam mendorong transisi energi. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan sektor filantropi dinilai bisa memainkan peran kunci dalam mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Oleh sebab itu, dukungan filantropi sangat diperlukan seperti pendanaan, edukasi publik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Eddy Soeparno dalam acara Filantropi Indonesia Festival (FiFest) 2025 bertajuk “Memimpin Filantropi Menuju Net Zero: Dari Kesadaran ke Aksi Kolektif untuk Membangun Komitmen Filantropi Indonesia”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (8/8).

Baca Juga:

Eddy menegaskan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia perlu melakukan transformasi besar di sektor energi.

“Saat ini, 61% energi nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Meski sumber daya batu bara melimpah, ketergantungan tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang," ungkap Eddy.

"Kami harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan berbasis energi terbarukan. Prinsip sustainability adalah keniscayaan,” lanjut politikus partai PAN itu.

Baca Juga:

Dia menjelaskan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dari matahari, angin, air, laut, hingga panas bumi.

Menurut dia pemerintah telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034, dengan investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai USD 171 miliar dalam 10 tahun mendatang.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan sektor filantropi dinilai bisa memainkan peran kunci dalam mendorong transisi energi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI