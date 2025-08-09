Dorong Transisi Energi, Eddy Soeparno Ungkap Peran Strategis Filantropi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan sektor filantropi dinilai bisa memainkan peran kunci dalam mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Oleh sebab itu, dukungan filantropi sangat diperlukan seperti pendanaan, edukasi publik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Eddy Soeparno dalam acara Filantropi Indonesia Festival (FiFest) 2025 bertajuk “Memimpin Filantropi Menuju Net Zero: Dari Kesadaran ke Aksi Kolektif untuk Membangun Komitmen Filantropi Indonesia”, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (8/8).

Eddy menegaskan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia perlu melakukan transformasi besar di sektor energi.

“Saat ini, 61% energi nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Meski sumber daya batu bara melimpah, ketergantungan tersebut dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang," ungkap Eddy.

"Kami harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan berbasis energi terbarukan. Prinsip sustainability adalah keniscayaan,” lanjut politikus partai PAN itu.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dari matahari, angin, air, laut, hingga panas bumi.

Menurut dia pemerintah telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034, dengan investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai USD 171 miliar dalam 10 tahun mendatang.