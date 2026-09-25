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Dorong UKMK Salatiga Naik Kelas lewat Hilirisasi Perkebunan

Dorong UKMK Salatiga Naik Kelas lewat Hilirisasi Perkebunan
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Workshop Hilirisasi Komoditas Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UKMK di Salatiga, Jawa Tengah. Foto: dok BPDP

jpnn.com, SALATIGA - Hilirisasi komoditas perkebunan dinilai menjadi salah satu jalan bagi pelaku Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan mengatakan, sejumlah komoditas perkebunan selama ini masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan baku atau produk primer.

Kondisi tersebut membuat nilai ekonomi yang diperoleh pelaku usaha belum optimal.

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Oleh karena itu, pelaku UKMK perlu didorong mengembangkan produk turunan melalui inovasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi.

Langkah ini penting agar komoditas perkebunan tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dengan pasar yang lebih luas.

“Melalui peningkatan inovasi, branding, dan pemanfaatan teknologi, para pelaku UKMK diharapkan mampu menghasilkan produk turunan yang berkualitas tinggi, berorientasi pasar, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Robby saat membuka Workshop Hilirisasi Komoditas Perkebunan sebagai Inkubasi Bisnis UKMK di Grand Wahid Hotel Salatiga, Senin (21/9).

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Workshop tersebut diselenggarakan Majalah Hortus bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Sinarmas dan  dukungan sejumlah pihak.

Menurut Robby, hilirisasi tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi komoditas.

Saat ini, BPDP membuka call for proposal Program Pangan dan Hilirisasi. Pengajuan proposal dibuka hingga 30 Oktober 2026.

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