Dorong UMKM Kuliner Berjaya, Agung Sedayu Group Hadirkan Pesona Nusantara Extravaganza 2026 di Batavia PIK

jpnn.com, TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) terus memperluas upayanya dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kian berkembang.

Melalui Amantara, developer properti ternama itu menghadirkan Pesona Nusantara Extravaganza 2026 di Pasar Rakjat Batavia Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, untuk memfasilitasi para pelaku UMKM bidang kuliner.

Festival yang berlangsung hingga 8 November 2026 itu mempertemukan berbagai pelaku usaha kuliner dari sejumlah daerah di Indonesia.

Sekitar 250 pilihan makanan autentik Nusantara tersedia bagi masyarakat yang ingin menikmati kekayaan cita rasa tradisional selama event itu berlangsung.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Amantara dengan Eats & Co yang juga didukung oleh CLEO dan Motul. Kolaborasi itu bertujuan menghadirkan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi produk kuliner lokal.

Marketing Communication Department Head Amantara Agung Sedayu Group (ASG) Irwan Haris menyatakan Pesona Nusantara Extravaganza 2026 diharapkan berkembang menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi pelaku usaha.

“Harapannya ialah ini kolaborasi yang strategis bersama dengan teman-teman Eats & Co dan bisa menjadikan program tahunan,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).

Irwan meyakini penyelenggaraan kegiatan berbasis kuliner bisa menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen dari berbagai kalangan.