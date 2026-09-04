Dorong UMKM Naik Kelas, BUMA Perkenalkan ZARFIX di Muktamar ke-35 NU

jpnn.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) memperkenalkan ZARFIX Marketplace, karya teknologi anak bangsa yang mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) dan blockchain untuk mendukung transformasi digital pelaku usaha dan UMKM di Bazar BUMA 2026.

Adapun kegiatan itu berlangsung dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang yang berlangsung pada 27 sampai 31 Agustus 2026.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah ZARFIX Marketplace, platform yang dikembangkan dengan mengintegrasikan teknologi AI dan blockchain.

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Founder & Visionary Chairman ZARFIX Muhammad Ayyash Nahdi mengatakan kehadiran ZARFIX membawa pesan karya teknologi nasional memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital Indonesia.

ZARFIX mengembangkan ekosistem bisnis yang mengintegrasikan teknologi, data, dan proses bisnis untuk mendukung pelaku usaha dari skala UMKM hingga enterprise.

“Sehingga dapat menjalankan bisnis secara lebih sederhana, efisien, transparan, dan scalable,” ujar Muhammad Ayyash Nahdi dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Ayyash mengatakan kolaborasi BUMA dan ZARFIX membawa visi yang lebih besar dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan teknologi karya anak bangsa.

“Indonesia memiliki kekuatan besar pada UMKM dan komunitas. Ketika dipertemukan dengan teknologi karya anak bangsa, tidak hanya tentang digitalisasi, tetapi ini membangun kemandirian ekonomi,” ujar Ayyash.