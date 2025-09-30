Dorong UMKM Naik Kelas dan Buka Lapangan Kerja, Sandi Uno Hadirkan Desa Emas

jpnn.com, BOGOR - Program Desa Emas 2025 resmi digelar di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (27/9/2025).

Program yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini merupakan kerja sama Yayasan Indonesia Setara (YIS) dan Inotek Foundation yang menggandeng MNC Peduli.

Kegiatan berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM melalui sejumlah pelatihan, di antaranya praktik pengemasan hampers dan parsel, serta pembuatan pakan ternak alami.

Baca Juga: Perempuan Binaan Lapas Ikuti Pelatihan Kewirausahaan Ala Sandiaga Uno

Menurut penyelenggara, kemasan produk yang aman dan menarik akan meningkatkan daya saing di pasar, sementara pakan ternak alami yang dirancang ekonomis dan bergizi dapat mendorong produktivitas peternakan.

Selain pelatihan, acara juga menampilkan Mini Expo Produk Unggulan Desa Emas, sesi berbagi pengalaman, hingga refleksi program. Sebanyak 35 UMKM lokal memamerkan produk mereka.

Pendiri YIS sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, bersama Direktur Eksekutif Inotek, Ivi Anggraeni, dan CEO MNC Group yang juga Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, hadir meninjau langsung.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga berdialog dengan pelaku UMKM serta menekankan pentingnya lokasi usaha strategis, terutama di kawasan Ekonomi Kreatif Lido.

Dia mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk sekaligus memanfaatkan media sosial untuk promosi.