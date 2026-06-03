Dorong UMKM Siap Bersaing di Pasar Global, Bea Cukai Malang & Akademisi Jalin Sinergi
jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang menjalin sinergi dengan akademisi dari Program Doktoral (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.
Kerja sama tersebut guna memperdalam pemahaman terkait regulasi dan strategi pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ekspor.
Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung UMKM menuju pasar dunia melalui kolaborasi, pertukaran gagasan, dan semangat untuk terus bertumbuh bersama.
Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Malang dan akademisi dari Program Doktoral Universitas Negeri Malang telah menggelar tiga kali pertemuan, yaitu Kamis (30/4), Rabu (6/5), dan Selasa (12/5).
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Malang sebagai bagian dari penguatan wawasan akademik dan implementasi di lapangan.
Bea Cukai Malang dipilih sebagai lokasi pembelajaran, karena memiliki peran strategis dalam memfasilitasi ekspor.
Selain itu, Bea Cukai Malang juga aktif melalui Klinik Ekspor dalam mendampingi UMKM secara nyata, mulai dari edukasi hingga praktik langsung.
Hal inilah yang menjadikan Bea Cukai Malang sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan dan implementasi berjalan beriringan.
Sinergi Bea Cukai Malang dan akademisi diharapkan mampu melahirkan pemahaman yang lebih aplikatif, sekaligus mendorong UMKM siap bersaing di pasar global
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