Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Ini Program dan Kegiatan Andalan Bea Cukai
jpnn.com, PEMATANGSIANTAR - Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Pematangsiantar melaksanakan asistensi kepada UMKM pengolahan kopi, Brewhaven Coffee Roastery, yang berlokasi di Komplek Megaland, Senin (26/1).
Brewhaven Coffee Roastery merupakan UMKM yang bergerak di bidang pemanggangan biji kopi mentah menjadi biji kopi siap seduh dengan berbagai varian dan karakter rasa.
Dalam kegiatan asistensi tersebut, tim memberikan pendampingan mulai dari pemenuhan dokumen ekspor, pemahaman ketentuan teknis, hingga edukasi mengenai regulasi kepabeanan yang harus dipenuhi.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan Program Klinik Ekspor dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan UMKM berdasarkan tingkat kesiapan ekspornya, mulai dari rintisan hingga yang telah siap atau bahkan telah melakukan ekspor.
“Pendekatan ini dilakukan agar pendampingan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha,” kata Budi.
Di Jepara, Bea Cukai Kudus melakukan asistensi dan penggalian potensi UMKM sebagai bagian dari peran industrial assistance.
Kegiatan ini difokuskan untuk mendorong peningkatan ekspor dan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat pemahaman UMKM terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya di bidang ekspor.
Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Kudus mengunjungi tiga UMKM unggulan, yakni Tenun Troso Yudistira, Tenun Kain Ratu, dan Jaha Furniture.
Bea Cukai memperkuat perannya dalam mendorong pelaku UMKM agar mampu menembus pasar ekspor melalui kegiatan ini
