Dorong Warga Lebih Mandiri, IDSurvey Perkuat Program Desa Binaan di Temanggung

jpnn.com, TEMANGGUNG - Survey Indonesia (Persero) atau IDSurvey bersama PT Inspeksi Sertifikasi memperkuat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) melalui peresmian Desa Binaan Nglarangan di Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Rabu (23/9).

Desa binaan tersebut dirancang hingga 2028.

Program itu diarahkan untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan kualitas hidup warga melalui penguatan pendidikan (IDS Skill Plus), pengelolaan lingkungan (IDS Eco Assure), dan IDS UMKM Growth Hub, yaitu pengembangan UMKM.

Chief Financial Officer IDSurvey Sinung Triwulandari mengungkapkan kehadiran program tersebut untuk mengembangkan potensi pelaku usaha seperti pertanian, peternakan, dan ekonomi lokal agar lebih berkembang.

“Keahlian IDSurvey Group kami hadirkan untuk membantu warga mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengelola lingkungan. Kami ingin masyarakat mampu mengolah potensi desanya menjadi sumber penghidupan yang semakin kuat,” ujar Sinung dalam siaran persnya, Senin (28/9).

Program TJSL itu dijalankan melalui tiga bidang prioritas, yakni IDS UMKM Growth Hub, IDS Skill Plus, dan IDS EcoAssure.

IDS UMKM Growth Hub mencakup pengembangan kopi berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, pemasaran digital, dan pendampingan sertifikasi halal.

IDS Skill Plus mendukung penguatan PAUD/TK, kapasitas pendidik, beasiswa Satu Desa Satu Sarjana, serta edukasi pencegahan stunting.