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Dorong Wisata Budaya Osing, Astra Bangun Amphitheater di Banyuwangi

Dorong Wisata Budaya Osing, Astra Bangun Amphitheater di Banyuwangi
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Head of Social Engagement Astra Triyanto (tengah) menerima penghargaan untuk Program Desa Sejahtera Astra yang berhasil meraih Predikat Platinum, penghargaan tertinggi untuk kategori Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) 8 dalam ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026. Foto: dok sumber

jpnn.com, BANYUWANGI - PT Astra International Tbk (Astra) membangun amphitheater atau arena pertunjukan seni berkapasitas sekitar 150 penonton di Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur.

Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung pelestarian budaya Osing sekaligus memperkuat daya tarik wisata desa.

Pembangunan amphitheater tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto bersama Kepala Desa Kemiren Mohammad Arifin pada Jumat (9/10).

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Amphitheater itu dirancang dengan panggung setengah lingkaran berlatar dinding bata merah yang mengadaptasi bentuk atap rumah adat Osing.

Area penonton akan dilengkapi tribun batu alam bertingkat dengan pepohonan di sekitarnya untuk menghadirkan suasana pertunjukan terbuka.

Nantinya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat pertunjukan sekaligus edukasi seni budaya lokal, mulai dari Tari Gandrung, Jaran Goyang, hingga berbagai kesenian tradisional khas Banyuwangi.

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Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan pembangunan amphitheater merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mengembangkan potensi desa melalui program Desa Sejahtera Astra.

"Melalui Desa Sejahtera Astra, kami berupaya mendukung pengembangan potensi yang dimiliki setiap desa, termasuk kekayaan seni dan budaya lokal. Kami berharap kehadiran amphitheater ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang untuk melestarikan budaya Osing sekaligus mendukung pengembangan wisata di Desa Sejahtera Astra Kemiren," ujar Boy.

Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (YPA MDR) juga bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas pendidikan

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