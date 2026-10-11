Dosen MDP Kembangkan Website Pantau Api untuk Memantau Hotspot Karhutla

jpnn.com - Dosen Universitas MDP M. Rizky Pribadi mengembangkan website Pantau Api yang dapat diakses melalui pantauapi.my.id untuk membantu pemerintah memantau titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Website tersebut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sekitar setahun lalu. Pengembangannya dilatarbelakangi oleh bencana yang kerap terjadi di Palembang dan Sumatera Selatan, terutama kabut asap akibat karhutla serta banjir.

Rizky mengatakan website Pantau Api diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memperoleh informasi mengenai titik panas, sehingga warga bisa lebih waspada terhadap potensi kebakaran di wilayah sekitarnya.

"Harapannya, penelitian ini bisa membantu pemerintah dan berbagai pihak dalam mencegah terjadinya bencana kabut asap akibat karhutla," kata Rizky, Minggu (11/10/2026).

Rizky menjelaskan, website Pantau Api telah dipublikasikan dan dapat diakses masyarakat. Saat ini, fitur yang tersedia secara daring baru sebatas pemantauan titik panas atau hotspot.

"Untuk saat ini, yang sudah bisa diakses secara online baru pemantauan hotspot. Sementara itu, fitur-fitur lainnya belum dipublikasikan karena membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi untuk menjalankannya," jelas Rizky.

Menurut Rizky, pemanfaatan teknologi informasi melalui website ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi titik panas bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya antisipasi karhutla.

"Dengan adanya website ini, Masya bisa memantau informasi titik panas secara daring. Informasi tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu bahan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla," ujar Rizky.(Mcr35/JPNN)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

