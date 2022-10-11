Dosen Tetap Non-ASN UPNVJ Soroti Alih Status Tenaga Profesional, THR & Gaji ke-13 Belum Cair

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mempertanyakan dasar hukum rencana perubahan status mereka dari dosen tetap non-ASN menjadi tenaga profesional.

Persoalan tersebut mencuat setelah pertemuan antara perwakilan dosen dan pimpinan UPNVJ pada 5 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, pihak universitas menyampaikan pengangkatan Dosen Tetap Non-ASN tidak lagi dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di lingkungan UPNVJ.

Namun, para dosen menegaskan tidak mempermasalahkan apabila terdapat perubahan regulasi yang berlaku untuk kebijakan ke depan. Mereka keberatan jika ketentuan tersebut diterapkan terhadap Dosen Tetap Non-ASN yang telah lebih dahulu diangkat berdasarkan regulasi sebelumnya.

“Persoalan hukumnya bukan semata apakah hari ini boleh melakukan pengangkatan baru atau tidak, tetapi bagaimana negara dan universitas memperlakukan status hukum Dosen Tetap Non-ASN yang telah lahir berdasarkan peraturan lama,” ujar salah seorang dosen yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Rabu (10/6).

Menurut para dosen, penafsiran terhadap Pasal 66 UU ASN dinilai terlalu restriktif karena tidak mempertimbangkan karakteristik pendidikan tinggi serta berbagai regulasi yang selama ini mengakomodasi keberadaan Dosen Tetap Non-ASN di perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

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Mereka juga menyebut terdapat sejumlah regulasi dan korespondensi pemerintah yang selama ini mengakui keberadaan Dosen Tetap Non-ASN sebagai pegawai tetap BLU.

Di tengah polemik tersebut, para dosen mengaku menerima Surat Pernyataan Kesediaan Diusulkan Sebagai Tenaga Profesional dari pihak universitas.