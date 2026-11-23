jpnn.com, JAKARTA - Keterbatasan ruang pamer fisik dan tingginya kebutuhan rekognisi mendorong para seniman mencari alternatif di ruang digital.

Namun, ekosistem digital yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan seniman secara utuh.

Media sosial seperti Instagram cenderung berfokus pada portofolio visual dan interaksi.

Sementara itu, platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia lebih mengedepankan transaksi massal tanpa menghadirkan konteks cerita di balik karya.

Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti yang diketuai Desy Sugianti M.Sn. dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengembangkan Place of Space Right yang dapat diakses melalui www.placeofspaceright.id melalui skema Penelitian Produk Kreatif Pendidikan, Seni, dan Olahraga pada 2026.

Platform ini dirancang sebagai ekosistem digital integratif berbasis web yang menjadi wadah bagi seniman untuk membangun identitas diri (personal branding) sekaligus memonetisasi karya dalam satu ruang terpadu.

Tampilan laman seniman pada platform Place of Space Right. Sumber: Laman placeofspaceright.id

Menjembatani Identitas Kreatif dan Nilai Ekonomi

Gagasan utama di balik Place of Space Right adalah menyatukan fungsi pameran, penceritaan proses kreatif, serta transaksi dalam satu pengalaman yang utuh bagi seniman maupun audiens atau penggemarnya.

Pengembangan ini juga diarahkan untuk menghidupkan aset visual agar memiliki nilai ekonomi.