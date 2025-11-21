Dosen Untag Semarang Tewas, Teman Sejawat Beber Fakta Kedekatan Korban dengan AKBP Basuki

jpnn.com, SEMARANG - Teman sejawat Dwinanda Linchia Levi, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang mengungkap fakta baru terkait hubungan pribadi mendiang dengan perwira menengah Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah, AKBP Basuki.

Pernyataan itu disampaikan Kastubi, anggota Tim Advokasi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Untag Semarang.

Kastubi pun menyebut bahwa kasus kematian Levi bukan mengenai hasil autopsi yang akan keluar pada Senin (24/11) mendatang.

Baca Juga: Kampus Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dosen Untag Semarang

“Saya sebagai teman sejawat tentu masih memiliki keraguan terkait kematian saudari Levi. Kami sebagai Tim Advokasi belum puas karena adanya ponsel dan rekaman CCTV yang belum diuji melalui sarana digital forensik,” ujar Kastubi dalam taklimat media pernyataan sikap Untag Semarang, Jumat (21/11).

Pihaknya ingin memastikan isi ponsel atau rekaman kamera pengawas itu mengandung materi yang bisa menjadi faktor tekanan psikologis atau fisik bagi Levi.

Seperti adanya peningkatan tekanan darah yang drastis yang mungkin, menurutnya, berkontribusi terhadap hilangnya nyawa almarhumah.

“Faktanya sekarang ada seseorang yang masuk Patsus (tempat khusus, red) yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Jateng. Inilah pengembangan dari tim advokasi yang peduli terhadap meninggalnya saudara kami. Semua tujuan kami adalah mengawal dan menuntut kebenaran secara objektif,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa almarhumah hidup sebatang kara dan banyak bercerita mengenai kehidupannya sebelum menjadi dosen di Kota Semarang.