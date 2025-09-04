menu
Dosen UPI Hilang Misterius, Sepeda Motor Ditemukan di Cikole Bandung Barat

Ilustrasi- orang hilang (Antarasumsel.com/Grafis)

jpnn.com - BANDUNG - Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Faujian Esa Gumilar dilaporkan hilang.

Pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Bandung.

Humas UPI Vidi Sukmayadi membenarkan informasi hilangnya dosen mereka. 

"Betul, dilaporkan hilang,” kata Vidi saat dikonfirmasi, Kamis (4/9).

Menurut dia, Faujian dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak enam hari lalu.

"Terakhir tatap muka dengan keluarga pada tanggal 29 Agustus untuk berpamitan pergi ke kampus," ujarnya. 

Menurutnya, kejadian ini sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polrestabes Bandung.

Selain itu, pihak UPI juga turut membantu keluarga dalam pencarian Faujian.

Dosen UPI Faujian Esa Gumilar hilang secara misterius sejak hampir sepekan. Sepeda motornya ditemukan di Cikole, Kabupaten Bandung Barat.

